sâmbăta morților la sibiu. mii de oameni au adus flori și lumânări la cel mai mare cimitir din oraș / foto video

În prima zi de noiembrie, Sibiu s-a trezit cu un aer apăsător, încărcat de emoție și reculegere. Străzile erau pline de mașini care abia înaintează, iar Cimitirul Central părea că așteaptă fiecare vizitator cu brațele deschise. Mii de sibieni au venit să aprindă lumânări, să așeze flori și să își plece frunțile în fața mormintelor celor dragi, într-o liniște doar tulburată de foșnetul frunzelor și murmurul rugăciunilor.

De dimineață, traficul din Sibiu a fost extrem de aglomerat, iar șoferii au stat ore bune în coloane de mașini pentru a ajunge la Cimitirul Central. Coada s-a întins de-a lungul principalelor artere, iar mulți sibieni au preferat să lase mașinile pe străzile adiacente și să continue pe jos.

Florăriile din oraș au fost pline încă de la primele ore ale dimineții, vânzările fiind la cote maxime. Coroanele de brad, crizanteme și trandafirii au fost cele mai căutate, iar lumânările aprinse au fost nelipsite de pe listele de cumpărături ale sibienilor.

Semnificația sărbătorii

Sâmbăta Morților, ce a coincis cu Ziua Morţilor, sărbătorită pe 1 noiembrie, este o tradiție ortodoxă prin care credincioșii aduc un omagiu celor trecuți în neființă. Se obișnuiește să se aprindă lumânări, să se ducă flori și colivă la mormintele rudelor, ca semn al respectului și al pomenirii.

,,Este o zi de reculegere, de amintire a celor dragi și de rugăciune pentru sufletele lor. Eu am venit să vizitez pe cineva drag, care nu mai este printre noi.”, explică Mihai.

„Vin în fiecare an aici, la mormintele părinților mei. Este important să nu îi uităm și să le arătăm că îi purtăm în gând. Am adus flori și am aprins lumânări, așa cum ne învață tradiția.” a adăugat Maria.

Respect pentru tradiție și amintirea celor dragi

În întreaga zi, sute de sibieni au vizitat cimitirele din oraș, aducând flori, lumânări și rugăciuni. Tradiția Sâmbetei Morților este un prilej de unitate și de recunoștință, reamintind comunității importanța respectului față de trecut și față de cei care ne-au părăsit.

Acces liber pentru mașini — decizie pentru facilitarea vizitei

Pentru a facilita vizita credincioșilor la mormintele celor dragi, autoritățile din Sibiu au decis ca accesul auto în incinta Cimitirului Municipal să fie gratuit în zilele premergătoare Zilei Morților. Astfel, sibienii au putut să intre cu mașinile fără a plăti taxă atât în weekend-ul 25–26 octombrie, cât și în zilele de vineri, 31 octombrie, și sâmbătă, 1 noiembrie 2025, Ziua Morților.

Programul casieriei pentru încasarea taxei de salubrizare a fost adaptat pentru aceste zile aglomerate, funcționând între 10:00 și 14:00 în 1 noiembrie. Autoritățile au recomandat respectarea regulamentului cimitirului și cooperarea vizitatorilor, mai ales în condițiile unui trafic intens și a unui număr mare de mașini și pietoni care se îndreptau spre morminte.