Deși afară domină un soare neașteptat și temperaturi blânde pentru început de noiembrie, în Piața Mare din Sibiu lucrările pentru Târgul de Crăciun 2025 avansează cu pași siguri. Astăzi a fost montată Casa lui Moș Crăciun, semn că organizatorii și echipele de scenografie nu amână nici o zi pregătirea decorului de iarnă.

Conform informațiilor publicate pe Ora de Sibiu, pregătirile pentru târg au început încă din luna mai, ceea ce oferă expozanților timpul necesar să producă și să transporte stocuri consistente.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Organizatorii au menționat că cererea pentru locurile de expoziție a fost mai mare decât oferta, iar selecția participanților s-a făcut pe criterii de calitate.

Citeşte şi- Noutăți despre Târgul de Crăciun din Sibiu: expozanții se pregătesc pentru cea mai frumoasă ediție de până acum

Mulți dintre meșterii prezenți au participat la edițiile anterioare — unii vin la târg de peste 10-15 ani — fapt care subliniază continuitatea și atractivitatea evenimentului pentru comunitatea artizanală.

Târgul va fi deschis între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, în Piața Mare din Sibiu. Organizatorii și expozanții spun că anul acesta accentul s-a pus pe diversitate și accesibilitate, astfel încât vizitatorii să găsească cadouri pentru orice buget.

„Avem o cerere dublă față de locurile disponibile, iar selecția se face strict pe criterii de calitate. Faptul că expozanții au timp din luna mai să se pregătească face diferența. Mulți dintre ei nu ar putea participa fără acest răgaz de producție și organizare. De la coronițe decorative până la ciocolată caldă artizanală – vrem ca oricine vine în Piața Mare să simtă bucuria Crăciunului, indiferent de vârstă”, spune Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events For Tourism, organizatorul evenimentului.