arpy este sibianul mort în accidentul de pe dn7 la vâlcea - durere fără margini la junii sibiului: ”ai plecat. de ce? cum?” / video

Durere fără margini în comunitatea Junilor Sibiului. Silvia Macrea, directoarea ansamblului „Cindrelul – Junii Sibiului”, a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale după moartea tragică a lui Arpy, un apropiat al ansamblului și prieten drag al echipei.

Tânărul sibian și-a pierdut viața sâmbătă seara, într-un accident rutier produs pe DN7, în județul Vâlcea (DETALII ȘI VIDEO – AICI), după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea.

La doar câteva ore după ce își sărbătorise ziua de naștere, Arpy s-a stins fulgerător, lăsând în urmă o durere imensă în sufletele celor care l-au cunoscut.

Mesajul plin de durere al Silviei Macrea

„Dragul nostru prieten și copil frumos, Arpy,

Ți-am cântat de trei ori «La mulți ani», te-am văzut fericit, înconjurat de prieteni și de iubire, bucurându-te de cadouri și de momentele simple, dar pline de viață.

Și acum… ai plecat. De ce? Cum? După doar câteva ore?

Ne va lipsi energia ta, zâmbetul tău, bucuria cu care ne întâmpinai mereu.

Ne va lipsi sprijinul tău, bunătatea și dragostea ta sinceră.

Nu te vom uita niciodată, suflet bun!

Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți așeze zâmbetul printre stele.”

Postarea a strâns în scurt timp sute de reacții și mesaje de condoleanțe din partea colegilor, prietenilor și a publicului care îl cunoștea pe tânăr.

Tragedia de pe DN7

Potrivit Poliției Vâlcea, accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 19:00, pe DN7, în comuna Budești.

Mașina condusă de Arpy, în vârstă de 41 de ani, s-a oprit pe marginea drumului după ce tânărului i s-ar fi făcut rău la volan.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Mesajul Silviei Macrea a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, însoțit de zeci de comentarii de la prieteni și colegi de scenă care și-au exprimat durerea:

„Un om luminos, mereu cu zâmbetul pe buze. Nu putem să credem că nu mai ești.”

„Un prieten adevărat și un suflet bun. Drum lin spre stele, Arpy!” „Dumnezeu să-ți așeze zâmbetul printre stele”

Pentru familia „Junilor Sibiului”, pierderea lui Arpy este o lovitură grea. Cei care l-au cunoscut spun că era mereu prezent, gata să ajute, să glumească și să aducă bucurie în jurul său.

Silvia Macrea i-a dedicat ultimele cuvinte pline de iubire: „Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți așeze zâmbetul printre stele.”