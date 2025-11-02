Chiar dacă temperaturile din ultimele zile au crescut semnificativ în județul Sibiu, în creasta Munților Făgăraș condițiile de iarnă se mențin. Salvamont Sibiu avertizează turiștii că pe versantul nordic zăpada înghețată rămâne neschimbată, iar riscul de alunecare este ridicat.
„Pe versantul sudic și în zonele expuse la soare, pe timpul zilei, stratul superficial de zăpadă se înmoaie, ceea ce poate facilita alunecarea chiar și pentru cei care poartă colțari”, au transmis reprezentanții Salvamont Sibiu.
Recomandarea salvamontiștilor
În această perioadă, drumețiile în zona înaltă a Munților Făgăraș nu sunt recomandate turiștilor fără experiență în condiții de iarnă. Cei care totuși aleg să urce pe munte trebuie să fie echipați corespunzător și să consulte în prealabil prognoza meteo și buletinul nivometeorologic.
„Nu recomandăm deplasările în creastă persoanelor fără experiență și, bineînțeles, fără echipamentul adecvat. Condițiile pot deveni periculoase în special pe pantele cu zăpadă înghețată”, au mai subliniat salvatorii montani sibieni.
Ultima oră
- Povestea „doamnei Jeni” – femeia care a adus speranță copiilor din Câmpșor 59 de minute ago
- Explozie devastatoare într-un supermarket din Mexic: cel puțin 23 de morți și 11 răniți 2 ore ago
- Avertizare de la Salvamont Sibiu: pericol de avalanșe în zona Bâlea Lac / video 2 ore ago
- Reparații pe 9 străzi din Sibiu și noi lucrări la rețelele de utilități 3 ore ago
- Autostrada Sibiu – Pitești: Avansul lucrărilor la Boița în octombrie 2025. Compară cu lunile anterioare / video și foto 15 ore ago