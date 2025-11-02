avertizare de la salvamont sibiu: pericol de avalanșe în zona bâlea lac / video

Chiar dacă temperaturile din ultimele zile au crescut semnificativ în județul Sibiu, în creasta Munților Făgăraș condițiile de iarnă se mențin. Salvamont Sibiu avertizează turiștii că pe versantul nordic zăpada înghețată rămâne neschimbată, iar riscul de alunecare este ridicat.

„Pe versantul sudic și în zonele expuse la soare, pe timpul zilei, stratul superficial de zăpadă se înmoaie, ceea ce poate facilita alunecarea chiar și pentru cei care poartă colțari”, au transmis reprezentanții Salvamont Sibiu.

foto Ilustrativ

Recomandarea salvamontiștilor

În această perioadă, drumețiile în zona înaltă a Munților Făgăraș nu sunt recomandate turiștilor fără experiență în condiții de iarnă. Cei care totuși aleg să urce pe munte trebuie să fie echipați corespunzător și să consulte în prealabil prognoza meteo și buletinul nivometeorologic.

„Nu recomandăm deplasările în creastă persoanelor fără experiență și, bineînțeles, fără echipamentul adecvat. Condițiile pot deveni periculoase în special pe pantele cu zăpadă înghețată”, au mai subliniat salvatorii montani sibieni.