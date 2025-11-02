colaps la sibiu: fc hermannstadt pierde (și) cu oțelul și intră în criză majoră / video foto

FC Hermanstadt a suferit al cincilea eșec consecutiv în Superliga, 1-3 cu Oțelul și se afundă în subsolul clasamentului.

Venită după patru eșecuri consecutive în Superliga, FC Hermannstadt avea mare nevoie de puncte, pentru a ieși din criză. Însă doar 2800 de sibieni au venit pe ”Municipal” să îi susțină pe jucătorii sibieni într-un joc crucial.

Măldărășanu a sperat într-un boost de moral după succesul chinuit de la Chiajna, din Cupă. A schimbat și portarul, Muțiu fiind titularizat după prestația bună de la Chiajna. Stoica, Căpușă, Kujabi și Balaure sunt accidentați, astfel că nu au intrat în calcule pentru acest joc.

Oțelul are o primă ocazie mare, dar Andrezinho luftează din poziție ideală, singur la 6 metri.

După 13 minute, Vahid Selimovic a primit cartonașul roșu după o lovitură cu capul pe care i-a aplicat-o lui Paul Iacob la un duel banal înainte de executarea unui corner, astfel că luxemburghezul i-a lăsat pe sibieni în inferioritate la un meci crucial.

Centralul a luat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Însă, în minutul 14, după un corner, Karo a înscris cu o lovitură de cap și FC Hermannstadt a deschis scorul și aprins speranțele într-un rezultat pozitiv.

Oțelul a început să preseze, în timp ce FC Hermannstadt s-a retras în preajma careului, mizând pe un sistem 4-4-1, cu Chițu rămas singur în ofensivă.

Gălățenii au restabilit egalitatea în minutul 39 prin Paulinho, care a înscris din 12 metri, după o pasă lungă care a prins nepregătită apărarea sibienilor.

Finalul de repriză a aparținut oaspeților. Paolo centrează cu efect din stânga, mingea lovește vinclul porții lui Muțiu. Portarul sibienilor scoate bomba lui Nuno din 18 metri. A fost 1-1 la pauză și se anunța o repriză secundă teribilă pentru FC Hermannstadt, pusă în mare dificultate după prostia lui Selimovic, impulsivul luxemburghez nefiind la prima gafă monumentală.

Măldărășanu a mutat la pauză, l-a scos pe Chițu și a mizat pe Buș. În superioritate, Oțelul a căutat golul și l-a găsit în minutul 57, după o aglomerație în careul sibian, când Andrezinho, singur la 6 metri, a marcat fără probleme, după pasă decisivă de la Paulinho.

Măldărășanu apelează la o o triplă schimbare în minutul 64 și intră Biceanu, Stancu și Jair. Antwi salvează cu brațul un șut din 5 metri, centralul vede și dă penalty în minutul 68. Conrado transformă cu un șut puternic și se face 1-3.

Galeria sibiană îl aclamă pe Măldărășanu în minutul 73, iar tehnicianul sibienilor îi salută pe fani. Suprinzător, în ultimul sfert de oră intră și portughezul Batista, cel care fusese tras pe linie moartă în acest sezon.

Jair trage bine din lovitură liberă de la 23 de metri, portarul Galațiului salvează. FC Hermannstadt a urcat în ofensivă, dar soarta punctelor era decisă.

După 15 etape, FC Hermannsadt are 10 puncte și este penultima în clasament, iar soarta antrenorului Măldărășanu se clatină tot mai serios. Incredibil, sibienii au patru eșecuri consecutive pe ”Municipal”. În replică, Oțelul este pe 6 și visează la play-off.

Conducerea clubului sibian trebuie să pregătescă câteva transferuri în pauza de iarnă, în toate compartimentele, pentru a resuscita echipa amenințată în acest moment cu retrogradarea.

FC Hermannstadt: Muțiu – Bejan, Karo, Selimovic – Antwi, Albu (Biceanu 64), Ivanov (Batista 75), Oroian (Stancu 64), Ciubotaru – Chițu (Buș 46), Neguț (Jair 64).