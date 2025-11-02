O tragedie de proporții a avut loc sâmbătă în orașul Hermosillo, din nordul Mexicului, unde o explozie puternică produsă într-un supermarket Waldo’s a curmat viețile a cel puțin 23 de persoane și a rănit alte 11, potrivit autorităților locale. Printre victime se află și minori.

Potrivit Mediafax, deflagrația s-a produs în centrul orașului Hermosillo, capitala statului Sonora, și a provocat distrugeri majore în interiorul magazinului. Echipele de intervenție au sosit rapid la fața locului pentru a acorda primul ajutor răniților și pentru a stinge incendiul izbucnit în urma exploziei.

Guvernatorul statului Sonora, Alfonso Durazo, a anunțat că printre victime se numără și copii, iar toți cei răniți au fost transportați de urgență la spitalele din zonă. „Am dispus o anchetă amplă și transparentă pentru a stabili cauzele incidentului și pentru a identifica persoanele responsabile”, a declarat Durazo într-un mesaj video.

Autoritățile locale au exclus ipoteza unui atac deliberat sau a unui act de violență îndreptat împotriva civililor. Conform ABC News, explozia nu pare să aibă legături cu grupările de criminalitate organizată care activează în regiune.

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis un mesaj de condoleanțe pe platforma X (fostul Twitter):

„Îmi exprim solidaritatea față de familiile și apropiații celor care și-au pierdut viața în acest tragic incident.”

Anchetatorii urmează să stabilească cauza exactă a exploziei, însă primele date indică posibilitatea unei scurgeri de gaz sau a unei defecțiuni tehnice majore. Zona a fost securizată, iar magazinele din apropiere au fost evacuate preventiv.