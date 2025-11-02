istorie scrisă la sibiu: românia, campioană mondială la dans sportiv/ video

Sibiul a devenit, în acest weekend, capitala mondială a dansului sportiv. Perechea Rareș Cojoc – Andreea Emilia Matei a adus României primul titlu mondial la categoria Adulți Standard, în cadrul prestigioasei competiții Transylvanian Grand Prix 2025, desfășurată chiar la Sibiu.

Este pentru prima dată în istorie când România urcă pe cel mai înalt podium mondial la această categorie, performanță care marchează un moment de aur pentru Federația Română de Dans Sportiv (FRDS) și pentru întreaga mișcare de dans sportiv din țara noastră.

Performanța excepțională a perechii Cojoc–Matei a fost completată de alte două rezultate notabile obținute tot de sportivi români. Georgy Kalashnikov și Daria Grigore s-au clasat pe locul 4 mondial, iar Luca Teodor Butnaru și Julia Denisa Bidică au încheiat competiția pe locul 15, confirmând astfel nivelul înalt al școlii românești de dans sportiv.

Federația Română de Dans Sportiv (FRDS) a descris acest succes drept „un moment de aur pentru dansul românesc”, publicând mesajul oficial: ,,La Transylvanian Grand Prix Sibiu 2025 s-a scris istorie pentru dansul sportiv românesc!

Pentru prima dată, România devine campioană mondială la Adulți Standard.

Rareș Cojoc & Andreea Emilia Matei – Campioni Mondiali.

Perfecțiune, eleganță, forță și emoție – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”

Competiția Transylvanian Grand Prix, devenită deja o tradiție la Sibiu, a reunit cei mai buni dansatori ai lumii și a oferit publicului un spectacol de rafinament și măiestrie artistică.

Prin găzduirea acestui eveniment de talie mondială, Sibiul și-a confirmat încă o dată statutul de oraș al performanței și al eleganței. Aici, în inima Transilvaniei, România a urcat pe cel mai înalt podium al lumii și a demonstrat că pasiunea, disciplina și dăruirea pot transforma visurile în realitate.