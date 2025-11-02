măldărășanu, după al 5-lea eșec la rând: ”nu plec de la sibiu! cred că nu vom retrograda”

Marius Măldărășanu, tehnicianul sibienilor a anunțat public că nu pleacă de la FC Hermannstadt, chiar dacă echipa sibiană este în plină criză, cu cinci eșecuri consecutive.

Sibienii suferă cumplit în acest sezon chiar la jocurile de pe ”Municipal”, acolo unde erau o forță în sezoanele trecute. FC Hermannstadt are patru eșecuri la rând la Sibiu în fața unor adversari accesibili, ultimul suferit chiar duminică, 1-3 cu Oțelul.

Tehnicianul sibienilor, Marius Măldărășanu anunță public că nu intenționează să plece de pe malul Cibinului în momentele grele, decât dacă i-o va cere conducerea. ”Nu o să spun niciodată la televizor dacă vreau să părăsesc corabia. Am zis că dacă voi pleca, voi pleca la bine. Finalul sezonului trecut a fost bine, puteam să plec. Probabil vom discuta la un moment dat despre ce se va întâmpla, că nu depinde doar de mine. Eu sunt încrezător în continuare, cred că nu vom retrograda, nu avem cum să retrogradăm. Au apărut și probleme medicale care ne afectează, din păcate avem stilul acesta de a ne sacrifica doar în momentele grele, exemplul elocvent care îmi vine minte a fost cu Metaloglobus, când am avut 2-0 la pauză, acela a fost singurul joc fără o atitudine corectă. Vinovați suntem cu toții, dar antrenorul e responsabil, eu îmi asum ce antrenez, ce le transmit, sunt același ca până acum. Iau viața în piept, de patru ani jumătate am fost mereu în situații dificile, asta e realitatea, sezonul trecut a fost cel mai bun din istoria clubului. Situația asta nu poate merge la nesfârșit, e imposibil, băieții încearcă să joace fotbal, arătăm ceva, încrederea se vede când greșești pase simple, moralul are un impact asupra unor jucători ”, a declarat Marius Măldărășanu la flah-interviu, după eșecul de duminică cu Oțelul.

”Eliminarea a decis meciul”

Antrenorul principal al sibienilor a subliniat că eliminarea lui Selimovic, petrecută în minutul 13, la scorul 0-0, a decis jocul cu gălățenii.

”E o situație dificilă. În primul rând, trebuie să ne acceptăm soarta, să acceptăm unde suntem și ceeea ce ni se întâmplă. Facem niște greșeli mari, când nu greșim fotbalistic, greșim disciplinar. Eliminarea a decis meciul, chiar dacă am marcat pe acel corner, dar e greu să câștigi un meci în situația în care suntem noi, contra unei echipe în formă. Suferim la moral, chiar dacă ne gândeam că acea victorie din Cupă ne va da un procent mic pe plus. Trebuie să ne acceptăm soarta, să strângem rândurile. Ca atitudine, nu am ce să le reproșez, cei care au jucat au dat totul, au încercat maxim, dar s-a făcut 1-3 și s-a terminat meciul. E o nouă înfrângere, multe nu sunt de spus” a mai spus Măldărășanu.

FC Hermannstadt are 10 puncte din 15 jocuri și este penultima în Superliga, loc direct retrogradabil.