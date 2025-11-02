mesaj emoționant afișat de galeria oțelului la sibiu: toată lumea a aplaudat / foto

Cei 30 de fani gălățeni care au susținut pe Oțelul duminică pe ”Municipal” au afișat un mesaj emoționat, fiind apaludați de suporterii sibieni prezenți la meci.

Suporterii Oțelului au avut un mesaj direct care nu a avut legătură cu fotbalul, ci cu un subiect mult mai sensibil. ”O rană pe care timpul nu o poate vindeca / 10 ani de la Colectiv și încă așteptăm schimbarea” a fost bannerul afișat de fanii Oțelului pe ”Municipal”, inițiativă aplaudată de toți sibienii de pe stadion.

Pe 30 octombrie 2015, la ora 22:30, în timpul unui concert în Clubul Colectiv din centrul capitalei, aflat în fosta fabrică „Pionierul”, a avut loc un incendiu puternic. Tragicul eveniment a fost declanșat de artificiile folosite când trupa Goodbye to Gravity urca pe scenă și s-a soldat cu 65 de persoane decedate. Amintirea acestui eveniment rămâne vie, iar lecțiile învățate par încă insuficiente.

Oțelul Galați s-a impus duminică cu 3-1 la Sibiu, în etapa a 15-a a Superligii, adâncind astfel criza echipei sibiene, ajunsă la cinci eșecuri consecutive.