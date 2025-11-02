noua formulă de calcul a pensiilor: cât primește un român cu salariul de 5.000 de lei după 40 de ani de muncă

Un român care a lucrat timp de 40 de ani și a avut un salariu brut de 5.000 de lei va primi, potrivit noii formule de calcul, o pensie de aproximativ 2.495 de lei pe lună. Iată cum se ajunge la această sumă și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă.

Potrivit Mediafax, un român care a lucrat 40 de ani și a avut un salariu brut de 5.000 de lei va primi, potrivit noii formule de calcul a pensiilor, o pensie lunară de aproximativ 2.495 de lei, conform valorii punctului de referință stabilite la 1 septembrie 2024.

Calculul pensiei se face prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de-a lungul carierei cu valoarea punctului de referință (VPR), stabilită la 81 de lei. Pentru un salariu de 5.000 de lei, raportat la salariul mediu brut pe economie de 6.500 de lei, rezultă 0,77 puncte de pensie pe an.

Astfel, în 40 de ani de activitate, angajatul acumulează 30,8 puncte de pensie, ceea ce se traduce într-o pensie lunară de aproximativ 2.495 de lei, potrivit simulărilor realizate pe baza noii formule.

Pensia finală poate varia în funcție de eventuale creșteri ale valorii punctului de referință, de perioadele necontributive recunoscute sau de bonusurile pentru vechime.

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să îndeplinească două condiții: să atingă vârsta standard de pensionare (65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei) și să aibă stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

Cei care au contribuit mai puțin de 15 ani nu pot obține pensia standard, însă pot beneficia de indemnizația socială pentru pensionari, dacă îndeplinesc criteriile legale.