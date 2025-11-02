povestea „doamnei jeni” – femeia care a adus speranță copiilor din câmpșor

Într-un colț uitat de lume, unde copilăria se termină prea devreme, o femeie a reușit să readucă lumina în viețile a mii de copii. O cheamă Jenny Rasche, dar toți îi spun cu drag „Doamna Jeni” – nume rostit cu respect în bordeiele din Câmpșor și în casele din cartierul Arhitecților.

Raluca Turcan, ministrul Culturii, a publicat recent o postare emoționantă pe pagina sa de Facebook, în care a vorbit despre o realitate dureroasă din Sibiu, dar și despre o femeie care, prin faptele sale, reușește să schimbe destine – Jenny Rasche, cunoscută de toată lumea drept „Doamna Jeni”.

„În bordeiele din Câmpșor, Sibiu, acolo unde două sau trei generații împart câte o încăpere, copilăria se termină odată cu deslușirea înțelesurilor unor cuvinte precum sărăcie sau țigan”, a scris Raluca Turcan.

În acel „univers dinspre care multe priviri se întorc”, așa cum îl numește deputatul, un nume este rostit cu respect și recunoștință: Doamna Jeni.

Jenny Rasche – un înger venit din Germania

Născută și crescută în Germania, Jenny Rasche a venit în România în urmă cu două decenii. De atunci, și-a dedicat întreaga viață ajutorării copiilor și familiilor vulnerabile. În prezent, prin Asociația „Speranță și Zâmbet”, coordonată de ea, peste 2.500 de copii și 1.000 de familii primesc sprijin constant – hrană, educație, haine, dar mai ales încredere, atenție și dragoste.

Raluca Turcan a povestit că a cunoscut-o pe Jenny în cartierul Arhitecților din Sibiu, acolo unde, pe o stradă de case înșiruite, cresc 50 de copii care merg la școală, fac dansuri, balet, participă la concursuri și își trăiesc copilăria așa cum ar trebui – cu zâmbete și siguranță.

„Înfățișarea lui Jenny ascunde un om extraordinar, greu de intuit într-o societate în care etichetele sunt la îndemână. A creat un sistem, a angajat personal, a construit relații și o lume în care copilăria nu se mai termină repede”, scrie Turcan.

O mamă pentru sute de copii

Jenny Rasche este mama biologică a șapte copii, dar alături de ea cresc și alți opt copii adoptați sau aflați în grija familiei sale. Iar prin proiectele derulate, ea este, practic, mamă spirituală pentru mii de alți micuți din județul Sibiu.

În spatele fiecărui zâmbet, însă, stau povești grele – despre abandon, sărăcie, discriminare și suferință. Totuși, acolo unde alții văd doar neputință, Jenny a ales să vadă speranță.

„Binele devenit reflex”

Asociația „Speranță și Zâmbet” este alcătuită dintr-o echipă de oameni dedicați – printre care Eugenia Czenter, coordonatori, educatori și voluntari care au făcut din grijă o profesie și din dragoste un mod de viață.

„Cu brațele lor deschise, deși nu sunt multe, par că pot proteja întreaga lume”, a concluzionat Raluca Turcan în postarea sa.