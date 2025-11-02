publicul a aplaudat 15 minute la sibiu: „faust” a împlinit 300 de reprezentații, cu o sală plină și emoții uriașe / video foto

Pe 1 noiembrie, la ora 19:00, în hala spectaculoasă a Fabricii de Cultură din Sibiu, publicul a trăit un moment istoric: reprezentația cu numărul 300 a spectacolului „Faust”, după Johann Wolfgang von Goethe, în regia maestrului Silviu Purcărete, una dintre cele mai puternice producții din teatrul românesc contemporan.

Montat de Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, spectacolul a avut premiera în 2007 și de atunci a devenit un simbol al orașului și al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Decorul impresionant este semnat de Helmut Stürmer, costumele de Lia Manțoc, iar muzica originală de Vasile Șirli. În distribuție strălucesc Ofelia Popii, în rolul Mephisto, și Miklós Bács, în rolul doctorului Faust.

De aproape două decenii, „Faust” fascinează prin energia sa vizuală și emoțională, transformând o fostă hală industrială într-un infern teatral, unde proiecțiile video, luminile, muzica și mișcarea se împletesc într-o experiență totală. Producția semnată de Silviu Purcărete a fost prezentată cu succes în Germania, Scoția, Belgia, Slovenia și Ungaria, confirmându-și statutul de capodoperă scenică.

Publicul a răsplătit performanța artistică cu 15 minute de aplauze neîntrerupte.

Discurs emoționant al directorului TNRS

La finalul reprezentației aniversare, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca”, Constantin Chiriac, a rostit un discurs emoționant, evocând parcursul acestui spectacol excepțional:

„Trei sute de reprezentații în 18 ani – o viață întreagă de teatru. Vă mulțumim din inimă că sunteți alături de noi și că, prin prezența dumneavoastră, dați sens și rost acestei arte. Voi sunteți rațiunea noastră de a fi. Pentru voi adunăm atâta frumusețe, pentru voi aducem la Sibiu, din România și din toată lumea, miracolele scenei.

Ne bucurăm nespus că îl avem alături de noi pe domnul Silviu Purcărete, vizionarul care a născut această lume de lumină și întuneric, pe domnul Vasile Șirli, care a dat sunet sufletului spectacolului, și aducem un gând de recunoștință doamnei Lia Manțoc, creatoarea costumelor, precum și lui Helmut Stürmer, artistul care a construit decorul și visul acestei lumi.

În spate, imaginile și desenele lui sunt o flacără vie – un om de o frumusețe nebună, care și-a dăruit geniul tinerilor și teatrului. ‘Faust’ s-a născut din încercări, din pierderi, din pasiune. A pornit din gândul lui Purcărete, cu Ștefan Iordache și Gheorghe Dinică, și a crescut prin sacrificiul și harul celor care i-au urmat: Ilie Gheorghe, Coca Bloos, Ofelia Popii, Miklós Bács.

Este un spectacol viu, care respiră prin fiecare generație de actori și prin fiecare privire de spectator. Și atâta vreme cât voi veți fi aici, ‘Faust’ va continua să trăiască.”

Chiriac a rememorat începuturile montării, când proiectul fusese gândit pentru mari actori precum Ștefan Iordache și Gheorghe Dinică, dar destinul a făcut ca alți artiști să ducă mai departe povestea. A amintit de Ilie Gheorghe, de Coca Bloos, de Ofelia Popii și de toți cei care au contribuit la viața acestui spectacol viu, care „a crescut grație sacrificiilor și pasiunii unei întregi echipe”.

Emoțiile publicului

După încheierea reprezentației, emoțiile s-au simțit puternic și în rândul publicului. Actrița și prezentatoarea Andreea Raicu, prezentă în sală, a declarat:

„Am vrut să onorez invitația pentru Faust, care cu această ediție a împlinit 300 de reprezentații. Am văzut spectacolul în urmă cu 7-8 ani, dar și de data aceasta am fost copleșită. Este un spectacol intens, complet, surprinzător și plin de emoție.”

Printre spectatori s-au aflat și oameni veniți special din București pentru eveniment. O doamnă a povestit: „Nu e prima oară. Am venit din București special pentru piesă. Am aflat că e ediție aniversară și am avut norocul să prindem bilete. Ne-am dorit mult să fim aici.”

O altă tânără, aflată la prima întâlnire cu „Faust”, a spus că nu s-a documentat intenționat despre piesă, „pentru a fi surprinsă”, convinsă că experiența va fi „extraordinară”.

Un alt moment emoționant a fost oferit de o mamă care a venit alături de fiul ei cel mic, pentru ca acesta să vadă pentru prima dată spectacolul:

„Eu am mai fost de patru ori și sunt prima oară cu băiatul meu cel mic. E extraordinar de fiecare dată când îl văd. Nu pot exprima în cuvinte exact ce simt, pentru că e ceva ce nu poate fi explicat.”

Reprezentația cu numărul 300 a confirmat, încă o dată, că „Faust” nu este doar un spectacol, ci o experiență de viață. Publicul sibian a demonstrat, prin emoția și aplauzele sale, că teatrul poate deveni o formă de comuniune, de memorie și de recunoștință.

Spectacolul „Faust” continuă să se joace la Fabrica de Cultură din Sibiu, următoarele reprezentații fiind programate în această toamnă. Informațiile despre bilete și programul complet pot fi consultate pe site-ul tnrs.ro.

„Faust” rămâne, după 18 ani, o dovadă că teatrul românesc are forța de a crea lumi care nu se sting – lumi care se reinventează la fiecare întâlnire cu publicul.