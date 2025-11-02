reparații pe 9 străzi din sibiu și noi lucrări la rețelele de utilități

Primăria Sibiu a anunțat o nouă serie de lucrări de reparații a străzilor și trotuarelor, precum și intervenții la rețelele de utilități din oraș. Măsurile fac parte din planul de întreținere și modernizare a infrastructurii urbane și au fost aprobate de Comisia pentru sistematizarea circulației.

Pe strada Reconstrucției, între sensul giratoriu cu strada M. Kogălniceanu și cel cu strada T. Vladimirescu, reparațiile carosabilului vor avea loc în perioada 12-21 noiembrie, după finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă. Traficul rutier va fi închis pe durata intervențiilor, iar circulația va fi deviată pe străzile adiacente.

Pe strada Râului, reparațiile carosabilului se vor desfășura între 3 și 9 noiembrie, după lucrările la rețeaua de apă, însă traficul nu va fi închis, circulându-se cu devieri pe cealaltă bandă.

Calea Cisnădiei va fi reparată între 31 octombrie și 28 noiembrie, în urma lucrărilor la rețeaua de gaz, traficul desfășurându-se alternativ pe banda liberă.

Pe strada Lungă, reparațiile carosabilului vor avea loc între 10 și 16 noiembrie, după lucrările la rețeaua de apă, traficul fiind deviat alternativ pe cealaltă bandă.

În perioada 10-21 noiembrie se vor efectua lucrări de reparații ale carosabilului pe străzile Cezar Bolliac, Solidarității și Lazaret, ca urmare a intervențiilor la rețelele de apă.

Pe strada N. Titulescu, lucrările se vor desfășura între 3 și 30 noiembrie, prin contractul de întreținere și reparații ale străzilor din Sibiu, iar în prima etapă, până în 17 noiembrie, se vor repara trotuarele. Ulterior, se va interveni pe carosabil, traficul urmând să fie închis doar în momentul frezării vechiului strat și turnării asfaltului, accesul locuitorilor fiind asigurat în permanență.

În zona Școlii nr. 4, pe strada Ștefan cel Mare, se vor repara trotuarele în perioada 17-31 noiembrie.

Lucrări la rețelele de utilități

În paralel cu reparațiile stradale, vor avea loc noi lucrări la rețelele de apă, canalizare, gaz și electricitate.

Pe strada Frigoriferului, se vor efectua lucrări la canalizarea pluvială până pe 2 noiembrie, iar între 1 și 15 noiembrie vor fi lucrări și la rețeaua electrică, traficul urmând să fie închis pe 1 și 2 noiembrie.

Pe Calea Cisnădiei, lucrările la rețeaua de gaz vor continua până pe 28 noiembrie, iar pe tronsoanele deja finalizate se vor face reparații.

Modernizarea conductelor de apă pe strada Petrila va avea loc între 10 noiembrie și 15 decembrie, traficul fiind închis, însă accesul locuitorilor va fi permis.

Pe străzile Fabricii și Lector vor avea loc intervenții sub trafic la rețeaua electrică între 3 și 15 noiembrie, inclusiv o traversare a străzii Urlea.

În final, pe străzile Alămor și Săliște se va lucra la conducta de gaz până în 1 decembrie, circulația nefiind închisă, însă parcarea pe aliniamentele străzilor va fi interzisă.