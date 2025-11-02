Cinci cetățeni germani și-au pierdut viața după ce au fost surprinși sâmbătă de o avalanșă devastatoare în masivul Ortles, din regiunea Tirolul de Sud, situată în nordul Italiei.

Printre victime se numără și o adolescentă de 17 ani, fiica unuia dintre alpiniști, potrivit publicației Snow Brain, citată de Mediafax.

Operațiunile de salvare au fost declanșate imediat după producerea avalanșei, în jurul orei 16:00, în apropierea vârfului Cima Vertana, aflat la peste 3.500 de metri altitudine. Echipele alpine au reușit să recupereze sâmbătă trupurile a trei victime — doi bărbați și o femeie —, în timp ce ceilalți doi dispăruți, un bărbat și fiica sa adolescentă, au fost găsiți fără viață duminică dimineață.

„Au fost trași de avalanșă până în partea inferioară a văii unde s-a produs accidentul”, a declarat Federico Catania, purtătorul de cuvânt al echipelor alpine de salvare. Acesta a adăugat că salvatorii au fost nevoiți să se retragă în vale din cauza condițiilor meteo tot mai dificile la altitudine.

Potrivit primelor informații, grupul era format din trei echipe de alpiniști care se deplasau independent. Nu este clar de ce aceștia se aflau încă în ascensiune la o oră atât de târzie, au precizat autoritățile.

Doi bărbați au supraviețuit avalanșei și au fost transportați cu elicopterul la un spital din Bolzano, unde primesc îngrijiri medicale.