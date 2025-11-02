tragedie pe dn7 în vâlcea: un șofer din sibiu a murit la volan, după ce i s-a făcut rău în mers / video

Un sibian și-a pierdut viața în urma unui accident care s-a produs sâmbătă seara, în jurul orei 19:00, pe Drumul Național 7, în zona localității Budești, județul Vâlcea.

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, din județul Sibiu, a fost implicat într-un accident rutier în urma căruia șoferul și-a pierdut viața.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

La fața locului au ajuns echipaje de poliție, pompieri și ambulanță, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat.

A făcut infarct

Primele verificări indică faptul că șoferul ar fi suferit un eveniment medical în timp ce se afla la volan, pierzând controlul asupra direcției de mers. Mașina a ieșit de pe carosabil, fără a fi implicate alte vehicule.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, urmând ca autopsia medico-legală să stabilească cauza exactă a morții.

„Din primele verificări, s-a stabilit că un singur autoturism a fost implicat în accident. În urma impactului, conducătorul auto a decedat. Din primele date, bărbatul ar fi suferit un eveniment medical în timpul conducerii autoturismului”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Bărbatul de 41 de ani era din județul Sibiu și se afla singur în autoturism în momentul tragediei. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier.