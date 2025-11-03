Polițiștii rutieri intervin la un accident rutier produs pe strada Baznei din municipiul Mediaș.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un medieșean în vârstă de 49 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Baznei, ar fi efectuat virajul la stânga spre strada Nucului și a intrat în coliziune cu o bicicletă condusă din sens opus de o femeie în vârstă de 72 de ani, tot din Mediaș.
În urma impactului, femeia a suferit un traumatism la coloana vertebrală și zgârieturi la nivelul feței. Ea a fost asistată medical de un echipaj de tip B al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și transportată la CPU Mediaș
Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.
