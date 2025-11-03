accident pe dn1 în intersecția din zona extaz: 2 mașini implicate / foto

Două mașini au fost implicate într-o coliziune violentă, în această dimineață, în intersecția din zona Extaz, situată pe DN1, la intrarea în localitatea Șelimbăr, dinspre Veștem.

Conform primelor informații, în urma impactului, cel puțin o persoană a fost rănită. La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de prim-ajutor: o ambulanță SAJ și un echipaj SMURD.

Traficul în zonă este îngreunat! Revenim cu informații