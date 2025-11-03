accident grav între două mașini pe strada asfaltată din sibiu, poliție și echipaje smurd sosind la fața locului, impact puternic ce a cauzat pagube semnificative vehiculelor, trafic blocat temporar.

Două mașini au fost implicate într-o coliziune violentă, în această dimineață, în intersecția din zona Extaz, situată pe DN1, la intrarea în localitatea Șelimbăr, dinspre Veștem.

Conform primelor informații, în urma impactului, cel puțin o persoană a fost rănită. La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de prim-ajutor: o ambulanță SAJ și un echipaj SMURD.

Traficul în zonă este îngreunat! Revenim cu informații

accident pe dn1 în intersecția din zona extaz: 2 mașini implicate / foto
ambulanță de urgență pe strada din sibiu, semnalizare luminoasă, autosanitară, în misiune, echipaj medical, intervenție rapidă, siguranță și sănătate, serviciu de urgență, caz medical, transport medical, infrormare locală, știri sibiu.

Ultima oră