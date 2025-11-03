acuzații de bullying la școala din șelimbăr: tată vitreg, amendat după ce a făcut scandal în unitate

Un sibian a făcut mai multe acuzații, la începutul lunii octombrie, la adresa conducerii Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” din Șelimbăr. El a relatat, în presa locală, că fiica lui vitregă ar fi fost agresată, iar direcțiunea ar fi încercat să mușamalizeze cazul. Directoarea școlii spune că a existat un incident, dar care nu a constituit un caz de bullying, ci o șicanare spontană. Evenimentul de la școală a ajuns și în atenția polițiștilor și s-a lăsat cu amenzi.

Acuzații de bullying la școala din Șelimbăr: „A fost o șicanare minoră și spontană”

În urmă cu o lună, un bărbat reclama în spațiul public că fiica lui ar fi fost victima unui caz de bullying petrecut la școala gimnazială din Șelimbăr. El a relatat, pentru ziarul ziuaonline.com, că fetița lui a fost agresată la ora de sport de un coleg, iar profesorul, dirigintele și directorul unității nu au luat măsuri.

Directoarea școlii, Mihaela Velțan, a lămurit situația într-un răspuns pentru Ora de Sibiu. Aceasta a precizat că a fost vorba despre o șicanare minoră între doi copii din clasa I, precizând că profesorul de la clasă a gestionat situația cum se cuvine. De altfel, părinții celor doi copii au fost invitați la discuții, pentru a media conflictul, cât și pentru a găsi soluții pentru a preveni astfel de incidente.

„Incidentul reclamat nu a constituit un caz de bullying în sensul definit de legislația în vigoare (Ordinul M.E.C. nr. 4.341/2020), ci o șicanare minoră, spontană, survenită între doi elevi de clasa I (nivel primar). Incidentul a avut loc în 1 octombrie, în timpul orei de educație fizică, în timp ce elevii erau așezați în șir. Conform declarațiilor obținute de la elevi și cadrul didactic supraveghetor, evenimentele s-au desfășurat astfel: O elevă l-a gâdilat pe colegul său, aflat în fața ei, în zona cefei, acțiune repetată de mai multe ori. Elevul, deranjat de șicanare, s-a întors și a lovit-o pe colegă cu mâna. NU au existat urme vizibile sau leziuni care să necesite îngrijiri medicale, iar activitatea didactică a continuat fără întreruperi majore. S-a aplicat de urgență procedura standard de gestionare a incidentelor minore între elevi: Cadrul didactic a intervenit imediat, separând copiii și calmând spiritele. S-a realizat o discuție explicativă cu elevii implicați. Ca urmare a incidentului, a doua zi, la școală s-a prezentat mama elevei, însoțită de concubinul acesteia. În prezența cadrului didactic au fost purtate discuții separate cu toți părinții implicați (ai fetiței și ai băiatului) pentru a înțelege contextul, a media conflictul și a stabili soluții de prevenire”, a precizat Mihaela Velțan, directoarea Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” din Șelimbăr.

Conducerea unității de învățământ respinge acuzațiile făcute de tatăl fetiței. „Afirmația conform căreia aș fi amenințat părinții că îi las fără copii este total neadevărată, denigratoare și profund ofensatoare la adresa conduitei mele profesionale și a instituției. Niciun moment nu au fost aduse acuzații de această natură de către mine și nu au fost formulate amenințări de niciun fel. Convorbirea s-a desfășurat în limitele decenței și ale reglementărilor interne privind colaborarea școală-familie”, a adăugat directoarea.

Reprezentanții Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” Şelimbăr transmit că „regretă amplificarea nejustificată și denaturarea acestui incident minor în spațiul public, transformându-l, în mod eronat, într-un caz de bullying favorizat. Reafirmăm angajamentul instituției de a acționa cu transparență și profesionalism în toate situațiile, aplicând procedurile legale și protejând reputația școlii și a personalului de acuzațiile nefondate”.

Tatăl fetiței, amendat două zile mai târziu

La două zile distanță de la acest incident, tatăl vitreg al fetiței a fost sancționat cu o amendă de polițiști, după ce a provocat un scandal în școală. Bărbatul ar fi venit neanunțat în unitate pentru a o lua acasă pe copilă în timpul orelor de curs. Dar, fiindcă nu este tutorele legal al minorei, reprezentanții unității au refuzat să o lase să plece.

„La data de 03 octombrie, ora 10:36, Centrul Operațional din cadrul IPJ Sibiu a fost sesizat de către o femeie în vârstă de 44 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, despre faptul că într-o unitate școlară din comuna Șelimbăr un bărbat provoacă scandal. În urma apelului, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Șelimbăr, care au identificat apelanta precum și un bărbat în vârstă de 43 de ani, domiciliat în Roșia, însoțit de partenera sa, o femeie în vârstă de 24 de ani. Din verificările efectuate de către polițiști și din discuțiile purtate cu persoanele prezente la fața locului, s-a stabilit că între apelantă și bărbatul de 43 de ani a avut loc un conflict spontan, verbal, pe fondul faptului că acesta s-a prezentat la unitatea de învățământ pentru a o lua pe fiica partenerei sale, o minoră de 8 ani, fără a avea acest drept. Cei doi s-au prezentat anterior terminării cursurilor și fără a anunța unitatea de învățământ despre acest lucru. Bărbatul a fost sancționat contravențional conform Legii 61/1991, cu amendă în valoare de 1000 de lei, pentru provocare de scandal”, a transmis Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.