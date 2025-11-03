atenționare apă canal: se oprește temporar alimentarea cu apa potabilă la gura râului

Apă Canal Sibiu S.A. informează că miercuri, 5 noiembrie 2025, între orele 8.00 și 16.00, se vor desfășura lucrări de spălare și igienizare a rezervorului care alimentează localitatea Gura Râului.

Aceste intervenții vor duce la întreruperea temporară a furnizării apei potabile în zonă. Măsurile au ca scop menținerea și asigurarea calității apei, fiind realizate conform graficelor impuse de legislația în domeniu. La reluarea alimentării, este posibil ca apa să prezinte valori temporar mai ridicate ale parametrului de turbiditate.

Pentru a asigura necesarul minim de apă în acest interval, va fi pusă la dispoziția locuitorilor o cisternă cu apă menajeră, disponibilă la cerere.

Informații suplimentare pot fi obținute la Call Center – 0269 962 sau la Dispecerat – 0269 222 777