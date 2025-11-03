În noaptea de 1 noiembrie, polițiștii rutieri sibieni au oprit pentru control pe Șoseaua Alba-Iulia un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din Săliște.

Testul alcoolscopic efectuat la fața locului a arătat o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare în continuarea cercetărilor.

Poliția Municipiului Sibiu continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele și a lua măsurile legale corespunzătoare.