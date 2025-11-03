În noaptea de 1 noiembrie, polițiștii rutieri sibieni au oprit pentru control pe Șoseaua Alba-Iulia un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din Săliște.
Testul alcoolscopic efectuat la fața locului a arătat o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare în continuarea cercetărilor.
Poliția Municipiului Sibiu continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele și a lua măsurile legale corespunzătoare.
Ultima oră
- România cumpără 18 avioane F-16 din Olanda cu 1 euro 10 minute ago
- Fenomen spectaculos: cea mai mare superlună a anului, vizibilă săptămâna aceasta 24 de minute ago
- Începe o săptămână cu razii pe străzile din Sibiu: cine sunt cei vizați o oră ago
- Doi șoferi prinși pe picior greșit în Sibiu: ambii în aceeași zi 2 ore ago
- S-au afișat prețurile biletelor la meciul FC Hermannstadt – FCSB: sunt duble! 2 ore ago