poliție sibiu, mașină de intervenție, patrulă în centrul orașului, patruțiie de poliție, autovehicul de poliție, siguranța publică, intervenție în trafic, forțe de ordine, patrulare nocturnă, accident rutier, orașul sibiu, siguranță publică.

În noaptea de 1 noiembrie, polițiștii rutieri sibieni au oprit pentru control pe Șoseaua Alba-Iulia un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din Săliște.

Testul alcoolscopic efectuat la fața locului a arătat o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare în continuarea cercetărilor.

Poliția Municipiului Sibiu continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele și a lua măsurile legale corespunzătoare.

Ultima oră