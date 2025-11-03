calendarul sărbătorilor și vacanțelor de iarnă: cum prind românii 9 zile libere la rând de crăciun și revelion

Sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 aduc românilor o perioadă generoasă de odihnă, cu mai multe zile libere consecutive de sărbători.

În 2025, Ziua Națională a României, 1 Decembrie, cade luni, oferind un weekend prelungit. Crăciunul pică joi și vineri (25 și 26 decembrie), ambele fiind zile legale nelucrătoare. Noul an aduce alte două zile libere: joi, 1 ianuarie, și vineri, 2 ianuarie 2026, creând astfel mai multe intervale ideale pentru relaxare.

Pentru salariați, perioada sărbătorilor se transformă într-o adevărată minivacanță: între 25 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026, zilele libere legale se suprapun cu weekendurile. În plus, 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt, de asemenea, nelucrătoare în 2026. Cu doar o zi de concediu pe 5 ianuarie, angajații pot obține o vacanță extinsă de șapte zile consecutive la începutul anului.

Pentru elevi și profesori, vacanța de iarnă se întinde pe 19 zile, fiind cea mai lungă din anul școlar. Aceasta începe pe 20 decembrie 2025 și se încheie pe 7 ianuarie 2026, iar cursurile reîncep pe 8 ianuarie, oferind timp suficient pentru odihnă și pregătire pentru examenele de început de semestru.