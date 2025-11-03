Șapte traficanți de droguri au fost trimiți în judecată pentru că au vândut substanțe interzise consumatorilor din Sibiu. Aceștia au fost depistați după ce vreme de mai mulți ani au împărțit cristal și canabis în tot județul. Drogurile erau nelipsite la petrecerile private. Gruparea a fost spartă cu ajutorul unui colaborator care a reușit să se infiltreze printre consumatori.

Judecătorii Tribunalului Sibiu au dispus începerea judecății față de 7 traficanți care, în perioada 2022-2024, au vândut droguri de risc și de mare risc consumatorilor de pe raza județului. Patru dintre ei se află în arest la domiciliu în prezent, în timp ce doi sunt cercetați sub control judiciar, iar unul în stare de arest preventiv.

Cristalul, nelipsit la petreceri

Rechizitoriul întocmit de procuror arată că traficanții au început să vândă droguri din anul 2022. De la substanțe de risc, precum canabis, la substanțe de mare risc precum 3-CMC, MDMA și 4-MMC, toate erau comercializate în județ. În unele cazuri ele era distribuite la petreceri private și la zile de naștere. „În luna martie 2024, ar fi cumpărat cel puțin 30 de grame de droguri de mare risc pe care le-a oferit numiților (…) la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere”, „În luna octombrie 2024, ar fi cumpărat în vederea comercializării/oferirii cantitatea de 50 de grame de droguri de mare risc din care o parte a pus-o la dispoziția participanților la petrecerea organizată la o cabană de pe Valea Avrigului în perioada 26-27 octombrie 2024”, sunt doar câteva dintre pasajele din rechizitoriu care fac referire la locațiile unde se consumau substanțele, potrivit rejust.ro.

Datele arată că un plic de cristal costa între 100 și 130 de lei. Unii consumatori erau abonați la aceste substanțe. „În perioada verii 2022 – perioada verii 2023, ar fi vândut de 20 de ori droguri de mare risc – cristal, cel puțin 25 de plicuri contra sumei de cel puțin 2.500 lei”, se arată în rechizitoriu. Altă persoană a cumpărat, în perioada 2022 – aprilie 2024, 70 de plicuri de cristal contra sumei de 5.000 lei.

Cum au fost prinși

În vara anului 2023, oamenii legii au fost informați despre doi traficanți în urma unui denunț, astfel că, în 25 august 2023, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Câteva luni mai târziu, în februarie 2024, s-a formulat un nou denunț față de una dintre traficante.

Un investigator a intrat pe fir și, sub acoperire și cu un nume de cod, a reușit să se infiltreze printre consumatori pentru a obține probe în vederea tragerii la răspundere a persoanelor implicate. El a încercat să le câștige încrederea oamenilor din jurul traficanților și a cumpărat droguri pentru a putea fi analizate în laborator. Organul de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale fața de inculpata denunțată la data de 11.11.2024. Astfel, ea a devenit suspectă în dosar prin ordonanța din 11.11.2024, împrejurare în care s-a dispus și extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată. Ulterior, au fost adunate probe față de toți inculpații.

În 30 octombrie 2025, judecătorii au dispus începerea judecății față de cei 7 inculpați. Trei dintre traficanții de droguri sunt femei. Toți cei anchetați sunt din județul Sibiu, iar unul dintre ei – cel aflat în arest preventiv în Penitenciarul Aiud, este recidivist.