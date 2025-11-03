csu revine după pauză și învinge pe steaua. king a fost artizanul victoriei sibiului / video

jucători de baschet în acțiune pe terenul interior, în timpul unui meci oficial, cu elevi și suporteri în tribune, într-un cadru sportiv din sibiu, românia.
Foto: CSU Sibiu

CSU Sibiu a câștigat luni în Sala Transilvania, 74-69 cu Steaua București și cu un bilanț de 2-5 a urcat momentan pe locul 8 în Liga Națională de baschet. 

A fost un meci special pentru Andreas Blidaru, jucătorul lui CSU. El este fiul lui Adrian Blidaru, multiplu campion al României, iar mama sa s-a recăsătorit cu Andrei Mandache, antrenorul Stelei, de care este de asemenea apropiat. Andrei Mandache a evoluat în cariera sa de jucător și la Gaz Metan Mediaș.

Fără soluții în ofensivă, sibienii au pierdut primul sfert, scor 10-16. CSU a început mult mai bine al doilea sfert și a preluat conducerea după trei ”triple” consecutive semnate de Drăgan: 19-18.

Steaua a revenit însă în control și la pauza mare conducea cu 37-30, spre dezamăgirea puținilor fani sibieni prezenți în Sala Transilvania.

jucători de baschet în timpul unui meci la ora de sibiu, interiorul unei săli de sport modernă, public numeros și susținătorii echipei locale de baschet, atmosferă de competiție sportivă, echipament sportiv profesionist, eveniment sportiv de tradiție în sibiu.
Foto: CSU Sibiu

Impulsionați de King și Roschnafsky, CSU a jucat bine în sfertul al treilea, pe care și l-a ajudecat cu 18-9, astfel că a preluat avantajul înaintea sfertului decisiv, 48-46.

arena de baschet în sala transilvania din sibiu, cu jucători în echipament galben, spectatori și o atmosferă vibrantă și antrenantă.
Foto: CSU Sibiu

King a adus desprindea prin două triple consecutive, iar CSU s-a dus la 62-50 în minutul 35.  Oaspeții s-au apropiat la cinci puncte cu 1 minut înaintea finalului, dar Zetos a încheiat socotelile cu o triplă de la distanță. S-a terminat 74-69 și Sibiul a reușit al doilea succes din acest sezon în Liga Națională și primul în Sala Transilvania.

CSU SIBIU: King 18, Pratt 11, Drăgan 9, Roschnafsky 8, Randolph 7, Stone 6, Zetos 5, Edwards 5, Blidaru 3, Adamovic 2, Fîntînă. Antrenor: G. Hammink

