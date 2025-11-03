csu revine după pauză și învinge pe steaua. king a fost artizanul victoriei sibiului / video

CSU Sibiu a câștigat luni în Sala Transilvania, 74-69 cu Steaua București și cu un bilanț de 2-5 a urcat momentan pe locul 8 în Liga Națională de baschet.

A fost un meci special pentru Andreas Blidaru, jucătorul lui CSU. El este fiul lui Adrian Blidaru, multiplu campion al României, iar mama sa s-a recăsătorit cu Andrei Mandache, antrenorul Stelei, de care este de asemenea apropiat. Andrei Mandache a evoluat în cariera sa de jucător și la Gaz Metan Mediaș.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Fără soluții în ofensivă, sibienii au pierdut primul sfert, scor 10-16. CSU a început mult mai bine al doilea sfert și a preluat conducerea după trei ”triple” consecutive semnate de Drăgan: 19-18.

Steaua a revenit însă în control și la pauza mare conducea cu 37-30, spre dezamăgirea puținilor fani sibieni prezenți în Sala Transilvania.

Impulsionați de King și Roschnafsky, CSU a jucat bine în sfertul al treilea, pe care și l-a ajudecat cu 18-9, astfel că a preluat avantajul înaintea sfertului decisiv, 48-46.

King a adus desprindea prin două triple consecutive, iar CSU s-a dus la 62-50 în minutul 35. Oaspeții s-au apropiat la cinci puncte cu 1 minut înaintea finalului, dar Zetos a încheiat socotelile cu o triplă de la distanță. S-a terminat 74-69 și Sibiul a reușit al doilea succes din acest sezon în Liga Națională și primul în Sala Transilvania.

CSU SIBIU: King 18, Pratt 11, Drăgan 9, Roschnafsky 8, Randolph 7, Stone 6, Zetos 5, Edwards 5, Blidaru 3, Adamovic 2, Fîntînă. Antrenor: G. Hammink