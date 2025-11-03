Sibiul se pregătește să încheie anul cu stil. Pe 31 decembrie, la Redal Expo, va avea loc „Backyard: New Year’s Eve – The Last Chapter”, o petrecere de Revelion care promite o atmosferă incendiară și un show memorabil.

Pe scenă va urca Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, alături de Sebastian și Alex Zara, pentru o noapte în care muzica, energia și prietenia vor face din despărțirea de 2025 un moment de neuitat.

„Am avut nopți pe care nu ni le mai amintim, cu oameni pe care nu-i vom uita niciodată, dar 31 decembrie nu e despre rămas-bun — e despre încă o poveste Backyard pe care o lăsăm în 2025”, spun organizatorii.

Evenimentul marchează finalul evenimentelor din 2025 – marca Backyard, care a adunat mii de tineri la cele mai populare petreceri din Sibiu în ultimii ani. „The Last Chapter” promite un spectacol complet – muzică live, efecte speciale și o atmosferă electrizantă care va ține până dimineață.

Accesul se face de la ora 21:00, iar biletele pornesc de la 90 de lei și ajung până la 240 de lei, în funcție de categorie. Cei care vor să prindă loc la una dintre cele mai așteptate petreceri de Revelion din Sibiu sunt sfătuiți să-și achiziționeze biletele din timp, online, de pe platforma oficială a evenimentului, disponibile AICI!

Și dacă vrei să prinzi și o masă bună la cea mai tare petrecere de Revelion din Sibiu, atunci sună la 0743 272 597 și fă o rezervare, încă de pe acum!

Organizatorii promit un final de an pe măsura poveștii Backyard – cu prieteni, artificii, pahare ridicate și o nouă poveste care începe exact la miezul nopții dintre 2025 și 2026.