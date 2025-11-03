În perioada recentă, polițiștii sibieni au desfășurat 31 de acțiuni punctuale și au intervenit la 225 de evenimente, dintre care 155 au fost semnalate prin apelul de urgență 112.

Pe linia rutieră, oamenii legii au constatat 7 infracțiuni la regimul circulației, au reținut 41 de permise de conducere, dintre care 7 pentru conducerea sub influența alcoolului – și au retras 58 de certificate de înmatriculare. Totodată, au fost aplicate 850 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 285.000 de lei.

Unul avea permisul suspendat, celălalt conducea o motocicletă neînmatriculată.

La data de 31 octombrie, polițiștii sibieni au oprit pe Calea Dumbrăvii un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani. Verificările au arătat că acesta avea permisul suspendat. În urma incidentului, Poliția Municipiului Sibiu a deschis un dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat.

O zi mai târziu, pe strada Principală din Mălâncrav, polițiștii rutieri au oprit un motociclu condus de un tânăr de 22 de ani. S-a constatat că acesta nu avea drept de a conduce și că motocicleta nu era înmatriculată. Poliția Orașului Dumbrăveni a demarat un dosar penal pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.