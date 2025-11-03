O femeie din Sibiu a trecut prin momente de teroare, după ce ar fi fost hărțuită de fostul concubin, care ar fi pătruns fără drept în locuința și curtea acesteia. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar bărbatul s- ales cu brățară electronică de monitorizare.

O femeie de 41 de ani din Sibiu a fost victima hărțuirii din partea fostului concubin. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 47 de ani ar fi început să o urmărească și să o hărțuiască încă din luna iulie, iar cel mai recent incident a avut loc când acesta ar fi pătruns fără drept pe balconul locuinței femeii.

Femeia din Sibiu și-a montat camere de supraveghere pe balcon tocmai din cauza fostului concubin. La ultima sa apariție, bărbatul ar fi pătruns din nou pe balcon și ar fi lipit autocolante peste camere, încercând astfel să împiedice identificarea sa. Imaginile au fost postate pe pagina de facebook a fostului polițist Marian Răduinea.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Sibiu, femeia a depus o plângere în care a semnalat că fostul partener ar fi comis mai multe fapte de hărțuire și violare de domiciliu, în perioada iulie – octombrie 2025.

„Aspectele la care faceți referire fac obiectul unor cercetări amănunțite efectuate la nivelul mai multor structuri din cadrul I.P.J. Sibiu, începând din cursul lunii iulie a acestui an.

Femeia în cauză a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că fostul concubin ar fi pătruns fără drept în locuința / curtea locuinței acesteia și că ar fi hărțuit-o, fapte care ar fi fost săvârșite în perioada iulie – octombrie a acestui an”, a declarat Isabela Brad, purtător de cuvânt al I.P.J. Sibiu.

Bărbatul s-a ales cu monitorizare electronică

În urma verificărilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au emis un ordin de protecție provizoriu, cu monitorizare electronică. Bărbatului i-a fost montat un dispozitiv de supraveghere, pentru a se asigura că respectă restricțiile impuse de autorități.

„Astfel, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, sunt în derulare cercetări în două dosare penale care vizează săvârșirea infracțiunilor de hărțuire, respectiv violare de domiciliu, urmând a fi propusă soluție legală prin unitatea de parchet”, a mai precizat reprezentantul IPJ Sibiu.

Tot în luna octombrie, o tânără din Sibiu, mamă a două fiice — una de 14 ani și alta de doar un an și două luni — a cerut ajutor autorităților. Femeia a rămas fără protecție după ce ordinul emis împotriva fostului soț, care a agresat-o, a fost ridicat de instanță, iar acum bărbatul vine din nou să-i vadă copilul.

