Prima lună plină din noiembrie, cunoscută sub numele de „Luna Castorului”, se va transforma anul acesta într-un spectacol deosebit. Aceasta este a doua dintre cele trei superluni consecutive și va fi cea mai mare.
O superlună reprezintă o lună plină care apare mai mare și mai luminoasă decât de obicei. Acest fenomen se datorează orbitei eliptice a Lunii în jurul Pământului. Când Luna se află în cel mai apropiat punct de planetă, numit perigeu, ea pare mai mare și mai strălucitoare, în timp ce cel mai îndepărtat punct al orbitei se numește apogeu.
Conform ȘtirileProTV, superluna Castorului va fi aproape de perigeu, ceea ce o va face să se remarce prin dimensiunea și luminozitatea sa. Sara Russell, cercetătoare la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a declarat că aceasta va fi „cea mai mare” superlună a anului, după Luna Recoltei de luna trecută și înainte de Luna Rece de luna viitoare.
Faza de lună plină va fi atinsă oficial pe 5 noiembrie, la ora 15:19, ora României. Deși aceasta cade la mijlocul după-amiezii, Luna va deveni vizibilă pe cer seara și va putea fi admirată și câteva nopți înainte și după data oficială.
Cei care vor să fotografieze fenomenul cu telefonul mobil ar trebui să folosească modul nocturn, să oprească blitzul și să încerce să țină dispozitivul nemișcat. Ideal ar fi un trepied pentru stabilitate maximă.
