În perioada 3- 9 noiembrie 2025, pe raza județului Sibiu se vor desfășura acțiuni punctuale pentru prevenirea accidentelor rutiere implicând pietoni.

Aceste activități de prevenție fac parte din campania ROADPOL și se desfășoară conform calendarului național de acțiuni pentru siguranța în trafic. Scopul principal este creșterea disciplinei pietonale și reducerea riscurilor în trafic.

Pietonilor li se recomandă:

să traverseze doar pe trecerile semnalizate și după o verificare atentă a traficului;

să respecte semnalele semaforului și indicațiile polițiștilor rutieri;

să nu folosească telefonul sau alte dispozitive în timp ce traversează;

să poarte haine vizibile în condiții de luminozitate redusă sau pe timpul nopții.

Pe lângă controalele de rutină, polițiștii vor desfășura și activități de informare directă, prin discuții cu cetățenii, pentru a atrage atenția asupra pericolelor generate de nerespectarea regulilor de circulație.

Prin aceste acțiuni se urmărește nu doar reducerea accidentelor, ci și promovarea unui comportament responsabil în trafic, atât din partea pietonilor, cât și a șoferilor.

Polițiștii rutieri sibieni subliniază faptul că siguranța rutieră este o responsabilitate comună, iar respectarea regulilor contribuie direct la protejarea vieții și integrității tuturor participanților la trafic.

FOTO ARHIVĂ