lucrări cu restricții de circulație pe autostrada a1 și dn1 în 4 zone din județul sibiu

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță lucrări care vor impune restricții temporare de circulație pe mai multe tronsoane de drum:

Autostrada A1, zona Săliște: intervenții pentru repararea părții carosabile; traficul se desfășoară pe o bandă din două.

intervenții pentru repararea părții carosabile; traficul se desfășoară pe o bandă din două. Autostrada A1, zona Sibiu: lucrări pentru colmatarea fisurilor din carosabil; circulația se desfășoară pe o bandă din două.

lucrări pentru colmatarea fisurilor din carosabil; circulația se desfășoară pe o bandă din două. DN1, între Sibiu și Veștem: lucrări de curățare a carosabilului; traficul se desfășoară pe o bandă din două.

lucrări de curățare a carosabilului; traficul se desfășoară pe o bandă din două. DN1, zona Apoldu: lucrări de decolmatare și întreținere a șanțurilor.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.