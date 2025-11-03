lucrări cu restricții de circulație pe autostrada a1 și dn1 în 4 zone din județul sibiu

lucrări pe șosea, semnalizare și muncitor în echipament de lucru, pe șoseaua din sibiu, în zona de construcții, pentru reparații și modernizare drumuri, semne de circulație și indicatoare pentru siguranța rutieră.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță lucrări care vor impune restricții temporare de circulație pe mai multe tronsoane de drum:

  • Autostrada A1, zona Săliște: intervenții pentru repararea părții carosabile; traficul se desfășoară pe o bandă din două.
  • Autostrada A1, zona Sibiu: lucrări pentru colmatarea fisurilor din carosabil; circulația se desfășoară pe o bandă din două.
  • DN1, între Sibiu și Veștem: lucrări de curățare a carosabilului; traficul se desfășoară pe o bandă din două.
  • DN1, zona Apoldu: lucrări de decolmatare și întreținere a șanțurilor.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.

