Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță lucrări care vor impune restricții temporare de circulație pe mai multe tronsoane de drum:
- Autostrada A1, zona Săliște: intervenții pentru repararea părții carosabile; traficul se desfășoară pe o bandă din două.
- Autostrada A1, zona Sibiu: lucrări pentru colmatarea fisurilor din carosabil; circulația se desfășoară pe o bandă din două.
- DN1, între Sibiu și Veștem: lucrări de curățare a carosabilului; traficul se desfășoară pe o bandă din două.
- DN1, zona Apoldu: lucrări de decolmatare și întreținere a șanțurilor.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.
Ultima oră
- Lucrări cu restricții de circulație pe autostrada A1 și DN1 în 4 zone din județul Sibiu 2 minute ago
- Calendarul sărbătorilor și vacanțelor de iarnă: cum prind românii 9 zile libere la rând de Crăciun și Revelion 24 de minute ago
- Femeie din Sibiu terorizată non stop de fostul iubit: a sărit pe balcon și i-a lipit autocolant pe camera de supraveghere / video 29 de minute ago
- Echipamentele de bucătărie care fac diferența între un restaurant clasic și un fast food 43 de minute ago
- Șase percheziții la companiile celebrilor frați Micula: procurorii suspectează „mutarea” a 163 milioane lei în active 48 de minute ago