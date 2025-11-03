ministerul educației publică subiecte model pentru bacalaureat 2026

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, aflat în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, a pus la dispoziția elevilor modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2026.

Tinerii care susțin examenul anul acesta pot descărca exemple de cerințe pentru 15 discipline, printre care Română, Matematică, Istorie, Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Anatomie, Informatică și discipline socio-umane.

Conform edupedu.ro, înscrierile pentru sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului 2026 vor avea loc între 2 și 4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se încheie pe 4 iunie 2026.

Pentru al doilea an consecutiv, elevii vor avea posibilitatea să vizualizeze lucrările de la Bacalaureat după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea eventualelor contestații, oferindu-le astfel un instrument suplimentar de pregătire și verificare.

