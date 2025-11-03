Lovitură grea pentru economia județului Arad. Aproximativ 1.000 de angajați ai fabricii de componente auto Aptiv din Ineu vor rămâne fără loc de muncă, după ce compania a decis să închidă definitiv unitatea de producție în luna decembrie. Activitatea va fi mutată în afara Europei, potrivit informațiilor Digi24.

Fabrica, cel mai mare angajator din zona orașului Ineu, a redus treptat producția în ultimii ani, iar decizia de închidere ar fi fost motivată de costurile ridicate ale chiriei raportate la numărul mic de angajați rămași. În prezent, Aptiv avea între 800 și 1.000 de salariați.

„Producția de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul actual de angajați, pentru că se plătește o chirie foarte mare”, a declarat pentru Agerpres Călin Abrudan, primarul orașului Ineu.

Edilul spune că bugetul local va fi serios afectat, deoarece fabrica era cel mai mare contribuabil din zonă. Totuși, autoritățile locale dau asigurări că există discuții avansate cu alți investitori, iar unul dintre ei ar urma să creeze 500 de locuri de muncă în următorul an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice.

Între timp, se poartă discuții cu instituțiile județene și agențiile de ocupare a forței de muncă pentru reintegrarea cât mai rapidă a angajaților disponibilizați.

Decizia Aptiv vine la doar câteva luni după ce o altă fabrică din județul Arad, producătoare de vagoane de marfă, și-a închis porțile, concediind sute de oameni.