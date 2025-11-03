percheziții în copșa mică: polițiștii au confiscat 20 kg de articole pirotehnice / foto

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu au efectuat o percheziție la domiciliul unei femei de 33 de ani din Copșa Mică, într-un dosar privind deținerea și folosirea ilegală a articolelor pirotehnice.

Ancheta vizează infracțiuni legate de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

În urma percheziției, polițiștii au găsit 20 kg de materiale pirotehnice din categoriile F3, F2 și P1, care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.