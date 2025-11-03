poziția tursib în cazul șoferului fotografiat că stătea pe telefon la volan: ,,a fost identificat și va fi reinstruit”

Un incident petrecut în seara zilei de 31 octombrie 2025, în jurul orei 20:24, a ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța transportului public din Sibiu. Un șofer Tursib, aflat la volanul autobuzului liniei 2, cu numărul de înmatriculare SB 54 TSB, a fost surprins vorbind la telefon în timp ce conducea, pe strada Vasile Aaron, în zona fostului magazin Super Mama.

Martorii au susținut că șoferul a purtat o convorbire telefonică de aproximativ două-trei minute, timp în care atenția sa nu a fost îndreptată nici spre trafic, nici spre pasagerii aflați în vehicul. Incidentul a fost relatat de o pasageră, Andra, care se afla la bordul autobuzului:

„Am surprins un șofer stând pe telefon în timp ce conduce! Autobuzul nr. 2, ora 20:24, din Vasile Aaron, lângă fostul magazin Super Mama, cu număr SB 54 TSB, a stat pe telefon două-trei minute aproximativ. Nu i-a atras nimeni atenția. Am mai trimis în trecut mail către Tursib cu privire la același aspect, însă nu am primit răspuns și de data aceasta nu am mai făcut sesizare, de aceea am trimis aici, poate se schimbă ceva.”

Legea rutieră interzice clar utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii fără un dispozitiv hands-free, iar sancțiunile pot ajunge la amenzi între 1.215 și 1.620 de lei, precum și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile, dacă sunt constatate și alte abateri concomitente.

Reacția Tursib

Contactată de Ora de Sibiu, purtătoarea de cuvânt a companiei Tursib, Raluca Racz, a declarat că șoferul implicat a fost identificat, iar compania a luat măsuri:

„Conducătorul auto surprins în imaginea transmisă a fost identificat și va fi reinstruit cu privire la respectarea cu strictețe a interdicției de a utiliza telefonul mobil fără dispozitiv hands-free în timpul condusului.

Dorim să subliniem că toți conducătorii auto ai companiei noastre sunt instruiți și informați periodic, în cadrul ședințelor interne, cu privire la interdicția de a folosi telefonul mobil în timpul condusului, atât pentru siguranța călătorilor și a celorlalți participanți la trafic, cât și pentru evitarea sancțiunilor prevăzute de legislația rutieră.

În sprijinul respectării acestei norme, compania asigură tuturor conducătorilor auto dispozitive hands-free, astfel încât activitatea profesională să se desfășoare în condiții de siguranță.

Ne cerem scuze în numele angajatului nostru și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca astfel de situații să fie evitate în viitor.”