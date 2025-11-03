pregătiri pentru sărbători: se montează bradul de crăciun în centrul sibiului / video foto

Astăzi, 3 noiembrie 2025, în centrul Sibiului, în Piața Mare, au început lucrările de instalare a bradului de Crăciun pentru ediția din acest an a târgului.

Echipele de montaj au ridicat structura principală a bradului, urmând ca mâine, 4 noiembrie, la ora 12:00, să fie montat vârful acestuia conform declarațiilor celor care se ocupă de montarea lui. În același timp, muncitorii amenajează căsuțele de lemn ce vor găzdui meșterii artizani și expozanții, pregătindu‑le pentru deschiderea evenimentului.

Ieri, 2 noiembrie, unul dintre elementele centrale, Casa lui Moș Crăciun, a fost deja montată. Echipa a finalizat structura, iar atmosfera începe să se transforme într-un adevărat decor de sărbătoare, chiar înainte ca târgul să se deschidă.

Conform informațiilor publicate pe Ora de Sibiu, pregătirile pentru târg au început încă din luna mai, ceea ce oferă expozanților timpul necesar să producă și să transporte stocuri consistente.

Organizatorii au menționat că cererea pentru locurile de expoziție a fost mai mare decât oferta, iar selecția participanților s-a făcut pe criterii de calitate.

Mulți dintre meșterii prezenți au participat la edițiile anterioare — unii vin la târg de peste 10-15 ani — fapt care subliniază continuitatea și atractivitatea evenimentului pentru comunitatea artizanală.

Târgul va fi deschis între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, în Piața Mare din Sibiu. Organizatorii și expozanții spun că anul acesta accentul s-a pus pe diversitate și accesibilitate, astfel încât vizitatorii să găsească cadouri pentru orice buget.

„Avem o cerere dublă față de locurile disponibile, iar selecția se face strict pe criterii de calitate. Faptul că expozanții au timp din luna mai să se pregătească face diferența. Mulți dintre ei nu ar putea participa fără acest răgaz de producție și organizare. De la coronițe decorative până la ciocolată caldă artizanală – vrem ca oricine vine în Piața Mare să simtă bucuria Crăciunului, indiferent de vârstă”, spune Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events For Tourism, organizatorul evenimentului.