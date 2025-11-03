Românii ar putea plăti mai puțin pentru lemnul de foc, dacă un proiect de lege aflat în dezbatere va fi aprobat.

Inițiativa propune plafonarea prețurilor pentru materialele lemnoase utilizate la încălzire: lemn de foc, brichete, peleți sau resturi de lemn, ca răspuns la creșterile semnificative din ultimii ani ale costurilor pentru energie.

Conform Mediafax, prețul final al lemnului de foc, al tocăturii și al rumegușului nu ar putea depăși 400 de lei pe metru cub, TVA inclus. Pentru brichetele din lemn, limita ar fi de 1.500 lei/tonă, iar pentru peleți de 2.000 lei/tonă. Măsura ar urma să fie aplicată până la 31 martie 2028 și ar viza atât populația, cât și instituțiile publice – școli, centre sociale, biserici și primării.

Inițiatorii proiectului susțin că peste trei milioane de gospodării din România folosesc lemnul pentru încălzire, majoritatea în mediul rural, iar plafonarea ar proteja familiile de scumpiri artificiale și de speculă. De asemenea, ar contribui la menținerea unui nivel minim de siguranță energetică pentru gospodăriile vulnerabile.

Totuși, măsura ar putea avea și efecte nedorite. Specialiștii avertizează că impunerea unui preț administrativ mai mic decât costurile reale de producție ar putea descuraja exploatarea legală a lemnului, ducând la scăderea ofertei și la apariția pieței negre. Micii producători ar putea înregistra pierderi economice, iar aprovizionarea populației în sezonul rece ar putea deveni dificilă.

Proiectul prevede sancțiuni pentru cei care nu respectă plafonul, amenzi între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de personalul silvic și de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Inițiativa se află în prezent în procedura de avizare la Senat și urmează să fie analizată de comisiile de specialitate înainte de votul final.