Astăzi, 3 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în localitatea Poplaca.

Acțiunile au avut loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și furt.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut la data de 21 octombrie 2025, când, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, un bărbat de 52 de ani, din Poplaca, i-ar fi sustras bâta unui cioban, un localnic de 64 de ani, și l-ar fi lovit cu aceasta, provocându-i leziuni traumatice grave.

În urma probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului bănuit de agresiune. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor pentru stabilirea unei măsuri preventive.