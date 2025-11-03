reținut la sibiu: a furat alcool și țigări din profi de la cedonia

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Urbană Sibiu au reținut, în 2 noiembrie, un bărbat de 35 de ani din județul Ialomița, bănuit de comiterea unui furt calificat.
Potrivit anchetei, în aceeași noapte, în jurul orei 02:00, acesta ar fi pătruns fără drept într-o societate comercială din Sibiu, de unde ar fi sustras băuturi alcoolice și țigări. Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 5.100 de lei.
Conform surselor Ora de Sibiu, furtul s-a produs în magazinul Profi de pe strada Luptei din municipiul Sibiu.
Suspectul a fost depistat în scurt timp de polițiști, iar în urma probelor adunate, a fost reținut pentru 24 de ore. Urmează ca procurorii să decidă o eventuală măsură preventivă.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.
