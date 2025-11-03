Ministerul Apărării Naționale a finalizat luni un contract prin care România va primi 18 avioane F-16 Fighting Falcon de la Guvernul Olandei.

Prețul de achiziție este simbolic, 1 euro per aeronavă, iar acestea vor fi utilizate exclusiv în scopuri de instruire.

Potrivit Mediafax, ministrul Ionuț Moșteanu a declarat faptul că, aeronavele vor sprijini dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un punct de referință regional pentru pregătirea piloților din state NATO și partenere.

„O parte dintre locurile din program vor fi dedicate instruirii piloților ucraineni. Această achiziție reprezintă o investiție strategică în instruire, cooperare și viitor și reflectă încrederea partenerilor noștri olandezi în profesionalismul Forțelor Aeriene Române”, a precizat Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Ministrul a mai anunțat că următorul pas în modernizarea aviației românești va fi integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene.