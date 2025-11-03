FC Hermannstadt a pus la vânzare online biletele pentru cel mai așteptat meci al sezonului, cel cu campioana FCSB, care se va disputa duminică, 9 noiembrie, de la ora 20.30.

Clubul sibian intenționează să realizeze o rețetă financiară de succes din meciul contra campioanei FCSB, duel care a umplut ”Municipalul” anii trecuți.

Astfel, conducerea clubului a dublat prețurile la bilete pentru jocul cu FCSB. Acestea sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de: 100 lei la Tribuna 1, 90 lei la Tribuna 2 și 50 lei la peluze. Pentru familii mai este soluția biletelor Family Zone la Tribuna 2, cu preț întreg pentru adulți și preț redus la jumătate pentru copii, cu loc alăturat.

Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților.

Începând de vineri, tichetele vor fi disponibile și fizic, la casieria Stadionului Municipal, după următorul program:

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

Vineri, 7 noiembrie – între orele 13-19

Sâmbătă, 8 noiembrie – între orele 13-19

Duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 15:30