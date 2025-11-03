Vremea din Transilvania va debuta caldă luni, 3 noiembrie, cu maxime în jur de 20 de grade, însă marți se va răci semnificativ, când temperaturile maxime vor coborî până la aproximativ 12 grade.

În perioada 5 – 10 noiembrie se estimează o ușoară încălzire, cu maxime de 14-15 grade, dar spre mijlocul lunii noiembrie se va reveni la valori de 11-12 grade. Temperaturile minime vor oscila între 4 și 7 grade în primele nopți, scăzând ulterior spre 0-2 grade. Ploile sunt prognozate pe 4 și 5 noiembrie și cu probabilitate mai mare în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.

Conform Mediafax, în Banat, săptămâna începe cu maxime de aproximativ 20 de grade, dar de marți vremea se răcește până la 14 grade. Ulterior, între 5 și 9 noiembrie, se așteaptă o ușoară creștere până la 16-17 grade, iar în a doua săptămână media valorilor diurne va fi de 13-14 grade. Temperaturile minime vor scădea treptat, cu valori de 4-6 grade, iar ploile sunt posibile în primele zile și în jurul datei de 11 noiembrie.

Și în Crișana, luni se vor înregistra maxime de 20 de grade, urmate de răcire marți, până la 14 grade. În perioada 5 – 9 noiembrie, maximele vor crește ușor la 16-17 grade, iar ulterior valorile se mențin în jurul normelor climatologice. Temperaturile minime vor fi între 4 și 6 grade, iar ploile pot apărea în prima parte a intervalului și spre mijlocul lunii.

Maramureșul va avea o zi de luni caldă, cu maxime de 20…21 de grade. Marți se răcește accentuat, până la 13-14 grade, iar între 5 și 10 noiembrie va urma o ușoară încălzire, cu maxime de 16 grade. Temperaturile minime vor scădea treptat spre 2-3 grade, iar ploile sunt posibile în primele zile și după 11 noiembrie.

În Moldova, maximele scad de la 16-17 grade la 13-14 grade, menținându-se relativ constante până pe 10 noiembrie, apoi coborând ușor spre 10-11 grade. Temperaturile minime vor fi inițial de 6-8 grade, apoi scad spre 2-3 grade, cu precipitații mai probabile pe 5 și 11 noiembrie.

În Dobrogea, zilele inițiale aduc maxime ușor peste 20 de grade, dar de marți acestea scad la 15-16 grade. După 11 noiembrie, maximele vor scădea ușor, iar nopțile vor fi inițial calde, 10 grade, scăzând spre 6 grade în a doua parte a intervalului.

Muntenia va avea luni maxime de 19-20 de grade, urmate de scăderi până la 14-15 grade marți, cu o ușoară încălzire în 9 și 10 noiembrie. Ploile sunt posibile mai ales pe 5, 11 și 12 noiembrie, iar temperaturile minime vor coborî spre 2-4 grade la mijlocul lunii.

Oltenia va înregistra maxime de 19 grade luni, scăzând la 14-16 grade în perioada 5 – 10 noiembrie și la 12-13 grade după 11 noiembrie. Temperaturile minime vor fi între 7-9 grade la început, coborând spre 1-4 grade spre mijlocul lunii. Ploile sunt posibile pe 4-5 și în jurul datelor de 11 și 16 noiembrie.

La munte, ziua de luni va fi caldă, cu maxime de 12 grade, dar marți se răcește puternic, până la 6 grade. În perioada 5 – 10 noiembrie valorile urcă ușor până la 10-11 grade, iar după 11 noiembrie maximele scad din nou, cu nopți ce pot atinge valori negative spre mijlocul lunii. Ploile sunt posibile în 4 – 5 noiembrie și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.