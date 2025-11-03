Polițiștii efectuează, în această dimineață, mai multe percheziții la firme din județul Bihor, în cadrul unei anchete complexe privind evaziunea fiscală și delapidarea de fonduri. Prejudiciul investigat se ridică la aproximativ 400 de milioane de euro și este legat de un ajutor de stat considerat ilegal.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice desfășoară șase percheziții la sediile și punctele de lucru ale societăților implicate, în cadrul operațiunii denumite „Jupiter”.

Conform Mediafax, ancheta îl vizează pe coordonatorul unui grup de nouă firme, împreună cu o altă persoană, care ar fi pus la cale un mecanism prin care activele companiilor au fost transferate ilegal către alte opt societăți controlate de aceleași persoane.

Scopul acestei structuri financiare ar fi fost evitarea recuperării unei sume uriașe stabilite de o instanță europeană, care a obligat statul român să recupereze de la grupul vizat aproximativ 400 de milioane de euro. Din această sumă, 178 de milioane reprezintă debitul principal, iar restul sunt dobânzi și penalități. Ajutorul de stat acordat între 2014 și 2019 a fost considerat ilegal de către instanță.

