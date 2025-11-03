Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, atrage atenția crescătorilor de ovine cu privire la respectarea zonelor de pășunat, după ce un sătean a fost prins la păstorit ilegal.

Edilul comunei Sadu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care atrage atenția crescătorilor de ovine să nu mai lase animalele la pășunat pe terenuri private. Acesta precizează că astfel de cazuri sunt rare, iar incidentul semnalat în această săptămână este singurul înregistrat în ultimii trei ani.

„În ultima perioadă, nu am mai avut cazuri dese de acest fel. Le-am reamintit crescătorilor că trebuie să respecte regulile. De această dată, aveau acordul proprietarului pentru pășunat, însă, până să ajungă acolo, au trecut pe terenuri private fără permisiune. În ultimii trei ani, acesta a fost singurul incident”, a declarat primarul Valentin Ivan.

Valentin Ivan spune că măsurile legale pentru oierii care nu respectă zonele de pășunat sunt limitate. „Măsurile sunt destul de vulnerabile din punct de vedere juridic. Nu putem aplica sancțiuni direct. Am dat un avertisment și am făcut o postare publică pentru informarea comunității”, a explicat acesta.

Primarul a mai precizat că localitatea dispune de pășuni comunale extinse, atât în zona alpină, cât și în zonele de la poalele munților, pe direcția ieșirii spre Tălmaciu. „Avem suprafețe mari de pășune, atât alpină, cât și în zona de jos, spre Tălmaciu”, a mai spus primarul comunei Sadu, Valentin Ivan.