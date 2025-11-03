Poliţiştii sibieni caută un bărbat în vârstă de 51 ani, care nu a revenit la domiciliu.
Persoanele ce pot oferi informaţii care să conducă la depistarea acestuia sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.
La data de 02 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că la data de 20 octombrie 2025 fratele său, VASIU VIOREL, în vârstă de 51 de ani, a plecat la muncă în Italia iar din data de 30 octombrie a.c. nu a mai putut fi contactat de familie.
Semnalmente: înălțime 173 cm, ochi căprui, păr șaten.
La momentul plecării, bărbatul purta pantaloni lungi și o geacă albastră cu glugă.
Nu se cunosc eventuale semne particulare pe care bărbatul le-ar putea avea.
Dacă puteți oferi informaţii despre acest bărbat sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.
