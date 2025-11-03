Un bărbat a fost rănit grav după ce și-a prins brațul într-un utilaj agricol. El a fost asistat de un echipaj al ambulanței, în așteptarea elicopterului SMURD de la Târgu Mureș.
Un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu s-a deplasat în localitatea Valchid, unde un bărbat de 39 de ani și-a prins brațul drept într-un utilaj de despăpușat porumb.
„La sosirea echipajului SAJ bărbatul prezenta un traumatism al brațului drept cu ischemie și în consecință medicul a solicitat elicopterul SMURD de la Tg.Mures”, informează reprezentanții SAJ Sibiu.
Bărbatul a fost asistat medical și transportat în localitatea Hoghilag, locul de întâlnire cu echipajul aerian, unde a fost preluat și transportat de urgență la spitalul din Târgu Mureș.
Ultima oră
- Percheziții în Sibiu, Copșa Mică și Poplaca: o femeie și un bărbat, anchetați pentru fapte grave / foto 3 minute ago
- O mare fabrică din România se închide: aproape 1.000 de oameni rămân fără loc de muncă 3 minute ago
- Accident la Mediaș: biciclistă de 72 de ani, rănită de un șofer neatent 18 minute ago
- „Cristalul”, nelipsit la petreceri private din Sibiu: 7 traficanți de droguri trimiși în judecată 54 de minute ago
- Sibian rănit grav de un utilaj de despăpușat porumb. Elicopterul SMURD, chemat la Valchid o oră ago