sibian rănit grav de un utilaj de despăpușat porumb. elicopterul smurd, chemat la valchid

Un bărbat a fost rănit grav după ce și-a prins brațul într-un utilaj agricol. El a fost asistat de un echipaj al ambulanței, în așteptarea elicopterului SMURD de la Târgu Mureș.

Un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu s-a deplasat în localitatea Valchid, unde un bărbat de 39 de ani și-a prins brațul drept într-un utilaj de despăpușat porumb.

„La sosirea echipajului SAJ bărbatul prezenta un traumatism al brațului drept cu ischemie și în consecință medicul a solicitat elicopterul SMURD de la Tg.Mures”, informează reprezentanții SAJ Sibiu.

Bărbatul a fost asistat medical și transportat în localitatea Hoghilag, locul de întâlnire cu echipajul aerian, unde a fost preluat și transportat de urgență la spitalul din Târgu Mureș.