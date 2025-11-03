Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că țara sa va relua testele nucleare, marcând o schimbare majoră de politică după mai bine de 30 de ani de pauză.

Liderul american susține că această decizie este un răspuns la presupusele teste efectuate în secret de alte puteri nucleare, precum Rusia și China, potrivit publicației Kyiv Post.

„Coreea de Nord testează constant. Alte țări testează. Suntem singura țară care nu testează. Nu vreau să fim singura țară care nu testează. Spun că vom testa arme nucleare așa cum fac și alte țări. Testele Rusiei și testele Chinei, dar nu vorbesc despre asta”, a declarat Trump într-un interviu.

Conform Mediafax, președintele american a mai afirmat că Statele Unite dețin „cele mai multe arme nucleare din lume” și o capacitate suficientă „pentru a distruge planeta de 150 de ori”.

Declarațiile sale contrazic însă poziția oficială a unor membri ai administrației americane. Nominalizarea pentru conducerea Comandamentului Strategic al SUA, instituția care gestionează arsenalul nuclear, a precizat că nu există dovezi că Rusia sau China ar fi efectuat teste nucleare în ultimii ani.

Statele Unite nu au mai realizat un test nuclear exploziv din 1992. În secolul XXI, singura țară care a continuat să testeze arme nucleare este Coreea de Nord, ultimul test fiind efectuat în 2017. Rusia și China desfășoară activități legate de modernizarea sistemelor de livrare, dar nu testează focoasele nucleare propriu-zise.