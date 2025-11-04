alertă la un liceu din sibiu: elevii s-au plâns că laptele primit ar fi stricat

Mai mulți elevi de la Colegiul Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu au observat, luni, că laptele primit la școală avea un gust amar. Potrivit conducerii unității de învățământ, produsul ar fi fost, totuși, în termen.

Elevi de la Colegiul Pedagogic „Andrei Șaguna” și-au anunțat părinții că laptele primit la școală are gust amar. Astfel, părinții au transmis mesaje de avertizare în grupurile de comunicare ale claselor. O parte dintre cutiile de lapte au fost oprite de la consum, iar profesorii au fost rugați să monitorizeze copiii care apucaseră deja să bea din produs.

„Atenție! Sunt semne că laptele de astăzi nu ar fi bun. Nu-l dați copiilor, iar dacă au băut deja, monitorizați-i să nu le fie rău. Se pare că unele cutii nu sunt în regulă”, se arată într-un mesaj transmis de un părinte al unei eleve de la Colegiul Pedagogic „Andrei Șaguna”.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu au confirmat că au fost primite mai multe sesizări din partea elevilor, care au reclamat faptul că laptele distribuit avea un gust amar. „Conform celor transmise de doamna director, laptele livrat se afla în perioada de garanție. Elevilor li s-a recomandat să nu consume produsul dacă observă un gust neobișnuit, iar profesorilor și învățătorilor li s-a cerut să monitorizeze cu atenție starea de sănătate a copiilor”, a transmis Constantin Dincă, purtător de cuvânt al ISJ Sibiu.

În ceea ce privește această problemă, la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu nu au fost înregistrate plângeri.

Directoarea Colegiului Pedagogic „Andrei Șaguna”, Mihaela Filip, nu a răspuns la telefon pentru a oferi un punct de vedere oficial.