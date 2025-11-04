arpy, sibianul mort pe valea oltului, condus pe ultimul drum. doliu la junii sibiului: „un om deosebit, un coleg extraordinar” / video foto

Árpád Lőrinczi, cunoscut în comunitatea sibiană drept Arpy, va fi condus marți pe ultimul drum. Tânărul a decedat sâmbătă seara după ce a suferit un infarct în trafic pe Valea Oltului.

Comunitatea sibiană îl plânge astăzi pe Arpy, bărbatul în vârstă de 41 de ani, care a decedat sâmbătă pe Valea Oltului după ce i s-a făcut rău la volan. Sibianul a tras pe dreapta, simțind că ceva nu e în regulă. Din păcate însă, el a suferit un infarct, iar echipajele medicale venite în sprijin nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Junii Sibiului, în doliu. Arpy, condus pe ultimul drum

Arpy era un om bun, calm, modest, un coleg extraordinar și un prieten de nădejde. Avea mereu o vorbă caldă pentru toată lumea și glumea mereu. Reușea să aducă zâmbetul pe buzele colegilor și prietenilor săi de la Junii Sibiului, care astăzi se pregătesc să îi spună adio pentru totdeauna.

Managerul Silvia Macrea și colectivul CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu i-au transmis lui Arpy ultimele gânduri: „Sunt clipe extrem de grele pentru noi, căci am pierdut nu doar un coleg, ci și un prieten atât de drag: Lőrinczi Árpád. Arpy a fost un om deosebit, cu un simț al umorului extraordinar, mereu pus pe glume. Știa să creeze o stare pozitivă și să descrețească frunțile tuturor; înaintea spectacolelor, în festivaluri, în turnee, avea mereu o vorbă bună și o glumă pentru fiecare dintre noi. Cu o dăruire de excepție, cu bunătate, calm și modestie, Arpy s-a impus ca un coleg extraordinar și un prieten adevărat. Dar iată că Dumnezeu l-a vrut alături de El, iar Arpy a plecat mult prea devreme dintre noi, însă vom păstra veșnic amintirea veseliei și a bunătății inimii lui. Înălțăm o rugăciune către Cer pentru Arpy!Dumnezeu să îl odihnească!”.

Slujba de înmormântare are loc marți, 4 noiembrie, de la ora 13, la Capela Evanghelică din Agnita, de pe strada Spitalului.