atelier unic la muzeul astra: învață să croșetezi șosete din lână, ca pe vremuri

Pe 8 noiembrie 2025, între orele 11:00 și 15:00, vizitatorii Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului sunt invitați să participe la un atelier practic de croșetat șosete din lână.

La atelier vor participa femei din Țara Oltului și Mărginimea Sibiului, care îi vor ghida pe cei interesați în meșteșugul croșetării șosetelor din lână. Participanții vor putea afla nu doar tehnica, ci și povești despre ocupațiile pastorale, modul în care lâna era pregătită în gospodăriile de altădată și despre importanța lucrului manual în viața comunităților rurale.

Evenimentul va avea loc în Casa din Tilișca, una dintre gospodăriile tradiționale reconstruite în muzeu.

Lâna, material esențial în sezonul rece și resursă valorificată în gospodăriile de la munte, este readusă în atenția publicului printr-o activitate ce pune accent pe simplitate, răbdare și conectarea cu tradițiile. Organizatorii spun că meșteșugul nu reprezintă doar o activitate practică, ci și un mod de a păstra vii memoria și identitatea culturală a zonei.

Atelierul se desfășoară în cadrul proiectului european Commheritour, derulat de Consiliul Județean Sibiu. Casa din Tilișca, locul în care va avea loc activitatea, este unul dintre spațiile-pilot ale proiectului și găzduiește evenimente dedicate patrimoniului cultural și meșteșugurilor locale.

Participarea este posibilă doar pe baza înscrierilor în prealabil.

Rezervări și informații: 0751 166 526 (în intervalul 8:00–16:00). Locurile sunt limitate.