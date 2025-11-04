black friday vine anul acesta la shopping city sibiu cu reduceri, premii instant și noi surprize în aplicația spot

În perioada 3 – 30 noiembrie 2025, sezonul deBlack Friday revine la Shopping City Sibiu prin reduceri semnificative în toate magazinele și premii pentru utilizatorii aplicației SPOT, în campanii dedicate.

Clienții care scanează, în perioada reducerilor de BLACK FRIDAY, în aplicația SPOT bonuri de cumpărături în valoare de minimum 300 de lei pot primi, în limita stocului disponibil, un pachet de vin CUZA, împreună cu un pahar de colecție, care pot fi ridicate de la Info Point. De asemenea, vizitatorii care își creează un cont nou în aplicația SPOT în această campanie vor primi automat un puzzle cu mascota Patrocle, pentru că AICI, de Black Friday câștigi de 2 ori!

Campania Black Friday de la Shopping City Sibiu aduce oferte avantajoase și reduceri la o gamă variată de produse: de la articole vestimentare și încălțăminte, până la gadgeturi, produse pentru casă și cadouri de sezon. Printre reducerile deja disponibile se numără: Altex – până la 70% discout, Flanco – 50% discount, Hervis – 20% discount, Benvenuti – 30% discount, Humanic – 20% pentru toate produsele, Tom Tailor -30% la TOT, Lensa cu până la 90% reducere la o selecție de produse, Gryxx – până la 50% reducere, CCC – 25% reducere la achiziții de peste 259 lei, SMYK – reduceri la articolele selectate și semnalizate cu bulina BLACK WEEKS, Douglas – 40% discount.

Astfel, Shopping City Sibiu continuă să le ofere vizitatorilor o experiență completă de shopping, îmbinând o gamă largă de opțiuni cu cele mai noi oferte de sezon.

Mai multe informații despre ofertele de Black Friday de la Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

***

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.