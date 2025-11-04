bradul de crăciun din sibiu, e gata: ultimele elemente, montate marți dimineață / foto, video

Astăzi, 4 noiembrie 2025, la ora 9:30, s-a finalizat montarea bradului de Crăciun din Piața Mare din Sibiu. După două zile de muncă intensă, echipele au reușit să ridice și să fixeze vârful bradului, marcând finalul lucrărilor de asamblare.

Bradul este același ca și anul trecut — impunător, bogat și perfect proporționat pentru a domina spațiul central al târgului, dar, artificial. Târgul de Crăciun din Sibiu se va deschide oficial pe 14 noiembrie.

Tot astăzi, organizatorii au avansat și cu alte lucrări din Piața Mare. O nouă căsuță de lemn a fost amplasată chiar lângă brad, pregătită să devină una dintre atracțiile principale ale târgului. Muncitorii continuă să monteze restul standurilor pentru artizani, iar zona începe deja să capete atmosfera familiară de sărbătoare.

Pe data de 2 noiembrie, unul dintre elementele centrale, Casa lui Moș Crăciun, a fost deja montată. Echipa a finalizat structura, iar atmosfera începe să se transforme într-un adevărat decor de sărbătoare, chiar înainte ca târgul să se deschidă.

Târgul de Crăciun din Sibiu, considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa, se va desfășura anul acesta în perioada 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Pe lângă bradul central și căsuțele de lemn, vizitatorii se vor putea bucura de Casa lui Moș Crăciun, patinoar și numeroase surprize pregătite pentru cei mici.

Organizatorii au menționat că cererea pentru locurile de expoziție a fost mai mare decât oferta, iar selecția participanților s-a făcut pe criterii de calitate.

Mulți dintre meșterii prezenți au participat la edițiile anterioare — unii vin la târg de peste 10-15 ani — fapt care subliniază continuitatea și atractivitatea evenimentului pentru comunitatea artizanală.

Târgul va fi deschis între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, în Piața Mare din Sibiu. Organizatorii și expozanții spun că anul acesta accentul s-a pus pe diversitate și accesibilitate, astfel încât vizitatorii să găsească cadouri pentru orice buget.

„Avem o cerere dublă față de locurile disponibile, iar selecția se face strict pe criterii de calitate. Faptul că expozanții au timp din luna mai să se pregătească face diferența. Mulți dintre ei nu ar putea participa fără acest răgaz de producție și organizare. De la coronițe decorative până la ciocolată caldă artizanală – vrem ca oricine vine în Piața Mare să simtă bucuria Crăciunului, indiferent de vârstă”, spune Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events For Tourism, organizatorul evenimentului.